2019-12-11T06:30:24+03:00
Политика

Сотрудники ФСБ обыскали администрацию Михайловского района

Это произошло 10 декабря
Юлия ЕВГРАФОВА
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В администрации Михайловского района 10 декабря прошли обыски с изъятием документов. Внимание сотрудников ФСБ могла привлечь ситуация на одном из местных предприятий, сообщает «ГТРК Алтай».

Как пишет издание, оперативники изъяли сотовые телефоны всех сотрудников районной администрации. По неподтверждённой информации называется и причина произошедшего. Возможно, обыски провели из-за проверки сельскохозяйственного продовольственного кооператива «Прогресс». Он работает в селе Бастан, на предприятии была запущена процедура банкротства. По информации из реестра сведений о банкротстве, в настоящее время арбитражный управляющий Евгений Калясин оспаривает сделки должника.

Факт проведения оперативных мероприятий в администрации Михайловского района подтвердили и в Федеральной службе безопасности по Алтайскому краю. При этом никаких подробностей не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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