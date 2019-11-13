2019-11-13T15:54:18+03:00
Общество

В Алтайском крае около 2,5 тыс человек пройдут переподготовку

Ее проведут в рамках нацпроектов
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почти 2,5 тыс. человек пройдут переподготовку в рамках нацпроектов. Речь идет о действующих специалистах, предпенсионерах. Об этом сообщается на офсайте региона.

Обучение будет проводить в том числе на базе Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова. Это крупнейшая образовательная площадка для участников нацпроектов в краевой столице. Здесь проводят обучение по направлениям и специальностям «Бережливое производство», «Информатизация машиностроения», «Энергосберегающие технологии», «Комплексная защита объектов информации», «Цифровая экономика и промышленность» и другим.

Активно участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» акционерное общество «Барнаульский молочный комбинат». Благодаря проекту свои компетенции и профессиональные навыки улучшили 90 работников, из них 47 изучали бережливое производство в АлтГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы увидели гало в морозном небе
Мощный пожар в Бийске: горел цех пластмассовых и пластиковых изделий
На Алтае около 400 человек остались без света
Жители Алтайского края зафиксировали аномальную температуру -42 градуса
Экстренные службы оцепили барнаульскую школу из-за пара
Метель, гололед, потепление: МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде
Пассажиры: в аэропорту Барнаула задержали выдачу багажа из-за обледенелого люка
В Барнауле всплеск аварий с участием общественного транспорта
В Заринске школьник едва не умер из-за бездымного табака
В Барнауле проложили новый водовод за 77 млн рублей
Розыгрыш автомобилей от «Марии-Ра» в Барнауле закончился скандалом
В Барнауле обсудили новые варианты расположения гостиницы Radisson
Алтайский атлет с нарушением зрения попал в призы чемпионата мира в Дубае
Девять знойных дам поборются за звание самой красивой жены Барнаула
В Алтайском крае готовятся к прямой линии с Виктором Томенко
В Бийске многодетная мать добивается земельного участка
В Алтайском крае разыскивают опасного преступника-насильника
Рабочая группа начала обсуждение строительства 29 многоэтажек у Барнаулки
Слушатели программы «Старшее поколение» успешно завершают обучение
В центре Барнаула продают необычную квартиру с огромной кухней
Какие санитарные исследования должны проходить предприятия общепита
В Алтайском крае продолжает убывать население
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»
«Ростелеком» отменяет плату за звонки с универсальных таксофонов на мобильные телефоны
Алтайских заключенных расслабляют с помощью песочной терапии
В Алтайском крае распределят 55 млн рублей на детские школы искусств
Лучших социальных рекламщиков Сибири выберут в Барнауле
Сильные морозы до -34 придут в Алтайский край