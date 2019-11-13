В Алтайском крае около 2,5 тыс человек пройдут переподготовку

13 Нояб. 15:50 2019-11-13T15:54:18+03:00

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Почти 2,5 тыс. человек пройдут переподготовку в рамках нацпроектов. Речь идет о действующих специалистах, предпенсионерах. Об этом сообщается на офсайте региона.

Обучение будет проводить в том числе на базе Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова. Это крупнейшая образовательная площадка для участников нацпроектов в краевой столице. Здесь проводят обучение по направлениям и специальностям «Бережливое производство», «Информатизация машиностроения», «Энергосберегающие технологии», «Комплексная защита объектов информации», «Цифровая экономика и промышленность» и другим.

Активно участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» акционерное общество «Барнаульский молочный комбинат». Благодаря проекту свои компетенции и профессиональные навыки улучшили 90 работников, из них 47 изучали бережливое производство в АлтГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU