2019-10-18T04:44:50+03:00
Спорт

«Динамо-Алтай» принял в команду парней, обыгравших чехов и американцев

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Молодые таланты Алтая. Фото: Минспорта АКМолодые таланты Алтая. Фото: Минспорта АК
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» подписал четырех игроков, которые в составе команды «Динамо-Алтай-студент», победили в международном студенческом турнире в Барнауле: двумя защитниками - Егором Строновым и Виталием Уткиным, - а также двумя нападающими: Ильей Вопиловым и Ильей Шубовичем. Напомним, парни обыграли как российских игроков, так и гостей из Чехии и Америки.

Далее небольшая справка от Минспорта Алтайского края о молодых талантах.

Илья Вопилов, нападающий, игровой #72. Илья воспитанник алтайского хоккея. В сезоне 2015/16 играл за команду «Динамо-Алтай» (Барнаул), следующий сезон 2016/2017 провел в барнаульском «Алтае». Победитель первенства ССХЛ сезона 2017/2018 в составе «Динамо-Алтай» серебряный призер прошлого сезона Чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги, победитель тестового студенческого турнира Зимней универсиады-Student Hockey Challenge-2018, победитель международного студенческого турнира Student Hockey Challenge-2019.

Илья Шубович, нападающий, игровой #17. Илья воспитанник алтайского хоккея. В сезоне 2017/2018 дебютировал в «Алтае», затем играл в студенческой команде «Динамо-Алтай» и стал победителем первенства ССХЛ в сезоне 2017/2018 и серебряным призером студенческих соревнований минувшего сезона. Победитель тестового студенческого турнира Зимней универсиады-Student Hockey Challenge-2018, победитель международного студенческого турнира Student Hockey Challenge-2019.

Егор Стронов, защитник, игровой #41. Воспитанник алтайского хоккея. Играл в командах ССХЛ «Динамо - Алтай» (Барнаул), ВХЛ-Б «Алтай» (Барнаул). Победитель первенства ССХЛ в составе «Динамо - Алтай» в сезоне 2017/2018 года, победитель международного студенческого турнира Student Hockey Challenge-2019.

Виталий Уткин, защитник, игровой #16. Воспитанник алтайского хоккея. Играл в командах МХЛ «Алтайские Беркуты» (Барнаул), «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк), прошлый сезон провел в «Алтае», победитель международного студенческого турнира Student Hockey Challenge-2019.

Теперь барнаульскую команду пополнили местные таланты, надеемся, в будущем они помогут одержать новые победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы массово опаздывают на работу из-за первого снега
Алтайских владельцев водоемов призывают обследовать рыбу
В Барнауле и Горно-Алтайске прошел киберспортивный турнир на «Кубок Ростелекома»
В Барнауле дорожники забыли об огромной яме во дворе
АлтГТУ приглашает школьников на пробный экзамен по физике
Следком проверит бийских школьников, которые имитировали половой акт
В Алтайском крае снова заметили медведя рядом с населенным пунктом
Появилось фото отеля Radisson, который могут построить в Барнауле
Бывший зампрокурора Алтайского края покинет свой нынешний пост в Ставрополье
"Демоны утащат в Барнаул": Журнал Maxim сравнил город с адом
Объем выдач ипотеки ВТБ в Алтайском крае вырос на 19%
Пресс-секретаря алтайского губернатора показали в выступлении Павла Воли
Три человека пострадали в «пьяном ДТП» в Бийске
На Алтае сотовый оператор получил штраф в 200 тысяч рублей
Гостями фестиваля науки в АлтГТУ стали около 1600 человек
Алтайские врачи учатся делать операции при раке кишечника через маленькие проколы
Алтайский край и Монголия расширят сотрудничество
Доклад о развитии спорта в регионе был раскритикован Томенко
Артисты Алтайского музыкального театра представили свой мюзикл в Москве
ВТБ и «Российская Гильдия Риэлторов» подписали соглашение о сотрудничестве
Маршрутка и два авто столкнулись на перекрестке в Барнауле
В Барнауле появится новый тематический парк