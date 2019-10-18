«Динамо-Алтай» принял в команду парней, обыгравших чехов и американцев

СЕГОДНЯ 04:44 2019-10-18T04:44:50+03:00

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Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» подписал четырех игроков, которые в составе команды «Динамо-Алтай-студент», победили в международном студенческом турнире в Барнауле: двумя защитниками - Егором Строновым и Виталием Уткиным, - а также двумя нападающими: Ильей Вопиловым и Ильей Шубовичем. Напомним, парни обыграли как российских игроков, так и гостей из Чехии и Америки.

Далее небольшая справка от Минспорта Алтайского края о молодых талантах.

Илья Вопилов, нападающий, игровой #72. Илья воспитанник алтайского хоккея. В сезоне 2015/16 играл за команду «Динамо-Алтай» (Барнаул), следующий сезон 2016/2017 провел в барнаульском «Алтае». Победитель первенства ССХЛ сезона 2017/2018 в составе «Динамо-Алтай» серебряный призер прошлого сезона Чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги, победитель тестового студенческого турнира Зимней универсиады-Student Hockey Challenge-2018, победитель международного студенческого турнира Student Hockey Challenge-2019.

Илья Шубович, нападающий, игровой #17. Илья воспитанник алтайского хоккея. В сезоне 2017/2018 дебютировал в «Алтае», затем играл в студенческой команде «Динамо-Алтай» и стал победителем первенства ССХЛ в сезоне 2017/2018 и серебряным призером студенческих соревнований минувшего сезона. Победитель тестового студенческого турнира Зимней универсиады-Student Hockey Challenge-2018, победитель международного студенческого турнира Student Hockey Challenge-2019.

Егор Стронов, защитник, игровой #41. Воспитанник алтайского хоккея. Играл в командах ССХЛ «Динамо - Алтай» (Барнаул), ВХЛ-Б «Алтай» (Барнаул). Победитель первенства ССХЛ в составе «Динамо - Алтай» в сезоне 2017/2018 года, победитель международного студенческого турнира Student Hockey Challenge-2019.

Виталий Уткин, защитник, игровой #16. Воспитанник алтайского хоккея. Играл в командах МХЛ «Алтайские Беркуты» (Барнаул), «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк), прошлый сезон провел в «Алтае», победитель международного студенческого турнира Student Hockey Challenge-2019.

Теперь барнаульскую команду пополнили местные таланты, надеемся, в будущем они помогут одержать новые победы.

ИСТОЧНИК KP.RU