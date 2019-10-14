Из-за аварии в Барнауле встали трамваи

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-14T09:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Столкновение автомобиля и трамвая стало причиной блокировки движения электротранспорта в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- На пересечении улиц Попова и Балтийской произошло ДТП между трамваем и автомобилем Hyundai Elantra. Движение трамваев заблокировано в сторону Павловского тракта, - сообщается в паблике.

- Вот из за таких водителей люди страдают, у кондуктора деньги назад не вернешь, они говорят это не наша вина, что авария, ругаться бесполезно, проверенно на себе, только нервы себе истреплешь, и приходится дальше до работы с пересадками ехать, - пишет Оксана в паблике.

- Еще бы мобильники клали, а не в руках перед рулем держали. Как они ездят-то, смотришь, из пяти машин четыре водителя с телефоном, и все глаза там. А реакция – попробуй, переключи взгляд, мозг и действия, - считает Лариса.

ИСТОЧНИК KP.RU