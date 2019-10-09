«Динамо-Алтай» дома разгромило «Красноярских Рысей» 5:1

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-09T09:12:07+03:00

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Алтайские хоккеисты разгромили соперников из Красноярска. Первый раз в сезоне наш коллектив смог победить без овертайма. Матч состоялся 8 октября в Барнауле в рамках очередного тура первенства ВХЛ.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, «Динамо-Алтай» недавно провалились в домашнем цикле с не самым мощным «Юниором» из Кургана, и им нужно было наверстывать потерянные очки с аутсайдером чемпионата.

Первый период закончился без забитых шайб. Дело изменилось во вторые двадцать минут. Динамовцы активно наседали на соперника в чужой зоне и на 27-й минуте открыли счёт во встрече: Жданов замкнул передачу партнёра в пустой угол - 1:0. Гол оживил игру, и гости понемногу стали выходить «из дома». Вторую шайбу забили в конце периода – удачно бросил Кружилин, но вратарь соперника отразил удар, а вот добивание Пьянова уже отбить не смог.

В третьем периоде «Рыси» пошли вперед и угрожали нашим хоккеистам, правда, сильно влияли на игру частые удаления наших хоккеистов. Двадцатиминутка стала самой результативной, а динамовцы довели счет до разгромного – 5:1. Шайбы забросили Коньков, Карпов и Филин. За «Красноярских Рысей» отличился Дегтерев.

ИСТОЧНИК KP.RU