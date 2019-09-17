2019-09-17T15:12:43+03:00
Общество

Лучшим гидом-проводником России стал барнаулец

Анна СЕМИНА
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Игорь ПоботкинИгорь ПоботкинФото: предоставлено пресс-службой
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Русское географическое общество подвело итоги третьего Всероссийского конкурса «Лучший гид России». Победителем одной из номинаций стал представитель Алтайского края.

В этом году экспертная комиссия рассмотрела 646 работ. Победителей определяли в пяти номинациях: «Лучший гид. Музей», «Лучший гид. Город», «Лучший гид. Проводник», «Лучший гид. До 18 лет».

- В номинации «Лучший гид. Проводник» победителем признан Игорь Поботкин из Алтайского края. Эта номинация организована для тех, кто проводит экскурсии по экологическим тропам, особо охраняемым природным территориям, экстремальным, горным и природным маршрутам, - сообщают в правительстве Алтайского края.

Игорь водит туристов по алтайскому ущелью Че-Чкыш, Каракольским озерам. Также он проводит обзорные экскурсии по Барнаулу, знакомит с историей города. Теперь о лучшем проводнике страны расскажет канал «Моя планета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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