Парень с криком "Я тут начальник!" украл из магазина самодельный самолетик
В одном из рубцовских магазинов произошла кража. Администрация торговой точки опубликовала об этом пост в паблике "Подслушано Рубцовск".
- 22 августа в 23:15 молодой человек с криками "Я тут начальник!" совершил хищение имущества магазина, а именно самолётика ручной работы! - пишут сотрудники.
По их словам, самолетик кропотливо делал один из дорогих гостей магазина. Для них этот сувенир дорог, а вот для парня не представляет никакой ценности.
- Дорогой друг, если ты узнал себя, верни вещь туда, где ты ее взял! - обращается к воришке администрация.
В противном случае сотрудники магазина пригрозили "начальнику" заявлением в правоохранительные органы и привлечением к уголовной ответственности.
В паблике выложены кадры с камеры наблюдения. Предполагаемый воришка одет в джинсы, серую спортивную кофту и черную кепку.
ИСТОЧНИК KP.RU