2019-08-25T07:06:23+03:00
Происшествия

Парень с криком "Я тут начальник!" украл из магазина самодельный самолетик

САПОЖКОВА Александра
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Предполагаемый воришка. Стоп-кадр с камеры наблюдения, опубликованный в паблике "Подслушано Рубцовск".Предполагаемый воришка. Стоп-кадр с камеры наблюдения, опубликованный в паблике "Подслушано Рубцовск".
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В одном из рубцовских магазинов произошла кража. Администрация торговой точки опубликовала об этом пост в паблике "Подслушано Рубцовск".

- 22 августа в 23:15 молодой человек с криками "Я тут начальник!" совершил хищение имущества магазина, а именно самолётика ручной работы! - пишут сотрудники.

По их словам, самолетик кропотливо делал один из дорогих гостей магазина. Для них этот сувенир дорог, а вот для парня не представляет никакой ценности.

- Дорогой друг, если ты узнал себя, верни вещь туда, где ты ее взял! - обращается к воришке администрация.

В противном случае сотрудники магазина пригрозили "начальнику" заявлением в правоохранительные органы и привлечением к уголовной ответственности.

В паблике выложены кадры с камеры наблюдения. Предполагаемый воришка одет в джинсы, серую спортивную кофту и черную кепку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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