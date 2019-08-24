2019-08-24T12:33:00+03:00
Общество

«Фонтан смерти» появился в Барнауле

Анна СЕМИНА
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"Фонтан смети" с дохлыми голубями"Фонтан смети" с дохлыми голубямиФото: скриншот сайта
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В самом центре Барнаула появился фонтан с тушками погибших птиц. Горожане прозвали его «фонтан смерти».

Этот самый фонтан находится в центре города – на площади в районе пересечения улицы Молодежной и проспекта Красноармейского. По словам местных жителей, которые решили провести выходные у воды, отдыхать не то что с детьми, даже взрослым здесь будет неприятно.

- Фонтан в центре города грязный настолько, что птицы приходят сюда умирать, - пишут они в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

По их словам, в каждой из чаш они обнаружили по мертвой птице – где-то это голубь, где-то воробей. Да и прочего мусора предостаточно. Самое удивительное, что на противоположной стороне проспекта Красноармейского располагается администрация района, а фонтан как не был убран, так таковым и остается уже на протяжении нескольких лет.

- Неужели трудно взять под контроль такие городские места, куда хотелось бы приходить с детьми и просто гулять всем людям. Территория загажена, по ней даже просто ходить противно. Не хватает бомжа который в нем будет сидеть и мыться, - негодуют барнаульцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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