2019-08-16T08:46:27+03:00
Общество

В Камне-на-Оби пассажиры часами не могут дождаться такси

САПОЖКОВА Александра
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Камень-на-ОбиКамень-на-ОбиФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жители и гости Камня-на-Оби пожаловались изданию "Толк" на работу такси.

Так, местная жительница Елена Сверкалина с вечера вызвала такси на конкретное время на утро, чтобы успеть на электричку в Барнаул (нужно было на прием к врачу). Но машина приехала почти с часовым опозданием. Само собой, электричка ушла, а Елена попала к врачу лишь через месяц.

Барнаулец Александр Горбенко, который часто бывает в Камне-на-Оби, тоже оказался в неприятной ситуации:

- Когда вызывал такси, меня предупредили, что машину придется подождать, но не уточнили сколько. Каждые полчаса перезванивал автомат и сообщал, что свободных авто нет, и предлагал подождать еще. В итоге меня увез родственник, а такси приехало за мной, когда я уже засыпал, – рассказал Александр.

Владелец одного из городского такси Роман Шоков сообщил, что одновременно по городу у него курсирует восемь автомобилей. Среднее время ожидания 10 минут, но когда заказов много - 30-40.

"Когда заказов много, диспетчер предупреждает об этом. Кто-то соглашается, кто-то нет. Также на скорость напрямую влияет ужасное состояние дорог. Мы уже устали ремонтировать машины", – прокомментировал Роман Шоков.

Начальник отдела по развитию предпринимательства, потребительского рынка и вопросам труда администрации Каменского района Ольга Зверькова обмолвилась, что местную администрацию больше волнует развитие муниципального транспорта (а по поводу такси попросила сделать запрос). Но каменцы утверждают, что и транспорт ходит через пень колоду.

- Если у жителя Камня-на-Оби нет личной машины, то хоть пропадай. Есть масса примеров, когда люди добираются до работы пешком за несколько километров, - отмечает "Толк".

ИСТОЧНИК KP.RU

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