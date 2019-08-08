Музей Чуйского тракта ремонтируют в Алтайском крае
В городе Бийске Алтайского края ведется ремонт в здании Музея Чуйского тракта. Работы ведется в рамках подготовки празднования 100-летия федеральной трассы Р-256.
Само по себе здание музея является памятником архитектуры. Он был построен в 1911 году.
- Мы получаем огромную поддержку от федеральных дорожников. Благодаря им привели в порядок подвальные помещения, окна и полы, кровлю. Возле здания устроена замечательная площадка, привлекающая туристов. Ежедневно музей посещают в среднем сто человек, - говорит директор Бийского краеведческого музея Светлана Бартышева.
В частности в этом году в порядок приведут фасад исторического здания. Помимо этого вдоль самой дороги размещают площадки отдыха с информационными стендами о Чуйском тракте. Последнюю как раз открыли к Шукшинским дням.
ИСТОЧНИК KP.RU