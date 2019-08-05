2019-08-05T10:10:05+03:00
Общество

В Рубцовске обнаружили массовые захоронения репрессированных людей

БОРЗОВ Денис
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Место массового захоронения жертв политических репрессий нашли в окрестностях Рубцовска. Жертвы репрессий периода 1928-1931гг. и 1936-1938гг. обнаружили неподалеку от алтайского города. По предварительной информации, найдено примерно 120 - 180 захоронений.

Как сообщает информационный портал «вРубцовске.ру» поиски жертв репрессий начали искать еще два года назад. По словам Сергея Колчина, который участвовал в поисках, обнаружить примерное место захоронения удалось лишь этой весной.

- Опрашивал старых жителей города г.Рубцовска, пенсионеров ЧК/ОГПУ/МГБ/КГБ и их родственников. Так вышел на место. Для 100% достоверности необходимо вскрытие. Пока ищем юридическое обоснование, - рассказал Сергей.

Поисковик планирует отыскать родственников репрессированных людей, которые в дальнейшем смогут благоустроить захоронение. На информационно портале уже опубликован список расстрелянных в 1928-31 гг. Данные о репрессированных в период 1936-38гг. пока еще не сформировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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