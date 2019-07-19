2019-07-19T15:41:20+03:00
Происшествия

На Алтае из огня вынесли ребенка-инвалида

САПОЖКОВА Александра
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Горевший домГоревший дом
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Пожар произошел 16 июля в селе Майма в доме, где проживает ребенок-инвалид и его бабушка. Пожилая женщина на несколько минут вышла к соседке, и тут случилось ЧП.

В Республике Алтай при пожаре спасён ребенок, семье нужная помощь!.Видео: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Первыми на помощь подоспели оперативный дежурный предприятия «Охрана» Росгвардии Республики Алтай Андрей Саушкин, сосед Олег Татауров и студент Николай Суртаев.

- Олег разбил окно лопатой. Андрей забрался в дом и в дыму пытался найти ребенка, который испугался и спрятался под стол. Андрею удалось его вытащить и передать на улицу Олегу и Николаю, - рассказали в ГУ МЧС по республике.

Ребенок получил отравление угарным газом в легкой степени. Несколько дней ему оказывали помощь в больнице. Отмечается, что бабушка воспитывает мальчика с трёх лет, после смерти его мамы. Ребенок не может посещать школу из-за особенностей развития, обучение он проходит на дому.

Сейчас погорельцам нужна помощь. Полностью сгорела веранда, повреждена крыша, но дом можно восстановить. Нужны средства на стройматериалы и физическая помощь, чтобы разобрать сгоревшие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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