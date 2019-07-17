2019-07-17T09:48:35+03:00
Происшествия

Бывшие полицейские Алтайского края осуждены за превышение полномочий

БОРЗОВ Денис
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За превышение полномочий бывшему начальнику уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» и бывшему оперуполномоченному уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю назначили условное наказание.

Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета, в августе 2017 года бывшие полицейские приехали в дом к жителю Троицкого района. Они хотели добиться от него признания в особо тяжком преступлении. Полицейские психологически давили на мужчину, угрожали ему избиением.

Добиться признания не удалось и полицейские отвезли мужчину к реке и позвали двух знакомых граждан. Эти двое били мужчину и унижали его. Но причастность к делу потерпевшего так и не удалось доказать.

Сотрудники полиции своей вины не признали, но следствие собрало достаточно доказательств. Суд назначил бывшим полицейским наказание – три года и два месяца условно. А также испытательный срок в два года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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