Бывшие полицейские Алтайского края осуждены за превышение полномочий
За превышение полномочий бывшему начальнику уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» и бывшему оперуполномоченному уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю назначили условное наказание.
Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета, в августе 2017 года бывшие полицейские приехали в дом к жителю Троицкого района. Они хотели добиться от него признания в особо тяжком преступлении. Полицейские психологически давили на мужчину, угрожали ему избиением.
Добиться признания не удалось и полицейские отвезли мужчину к реке и позвали двух знакомых граждан. Эти двое били мужчину и унижали его. Но причастность к делу потерпевшего так и не удалось доказать.
Сотрудники полиции своей вины не признали, но следствие собрало достаточно доказательств. Суд назначил бывшим полицейским наказание – три года и два месяца условно. А также испытательный срок в два года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU