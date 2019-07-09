Артисты Алтайского музыкального театра выступили в Южной Корее
Артисты Алтайского музыкального театра представляли Россию на 13-м Международном музыкальном фестивале в Южной Корее.
Они представили на фестивале в Тэгу мюзикл Джерри Бока «Скрипач на крыше».
- Ежегодно эта крупнейшая площадка собирает театры для показа лучших европейских и азиатских мюзиклов. В 2019 году в фестивале участвовали представители восьми стран, они показали зрителям 23 постановки, - сообщают в пресс-центре администрации Алтайского края.
Зрители смогли увидеть такие постановки как «Певец на свадьбе» (Великобритания), «Монтан, возлюбленный Франции» (Франция), «Весенние сумерки» (Китай) и многие другие. По словам директора алтайского театра Галины Санжаровой, всего труппа показала пять спектаклей и каждый раз зады были полные. Собиралось по 700-800 человек.
- Мы переживали, что пьеса сложная, много текста смыслового, много шуток и выражений, понятных только нам, так как при переводе смысл искажается. Три дня пришлось работать с переводчиком, чтобы наиболее точно передать смысл постановки. В итоге все шутки воспринимались на ура! Зрители уходили очень довольные, - говорит она.
Накануне в Южной Корее наши артисты прошли по красной дорожке и приняли участие в гала-концерте.
ИСТОЧНИК KP.RU