Марина Девятова выступит на закрытии Шукшинского кинофестиваля

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-08T14:11:34+03:00

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Известная исполнительница Марина Девятова выступит на закрытии фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Ее концерт состоится на горе Пикет.

Именно выступлением Марины Девятовой завершится многодневный фестиваль. Оно запланировано на субботу, 27 июля. В 16 часов на Пикете начнется заключительная художественно-публицистическая программа. Там же будут подведены итоги 11-го Всероссийского кинофестиваля и вручение литературной премии губернатора Алтайского края.

- Завершит программу на горе Пикет бесплатный концерт российской исполнительницы Марины Девятовой и шоу-балета «ЯR-dance», - сообщают в пресс-службе министерства культуры региона.

Девятова – это представительница истинной народной культуры. Сама себя она называет послом русской культуры в странах мира. Марина - обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных. За свою карьеру она дала концерты в Германии, Италии, Франции, Болгарии, США, Южной Корее, Монголии и других странах. Также Девятова пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU