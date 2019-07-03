Жители Алтайского края помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Алтайский край и вся Сибирь подключилась к сбору гуманитарной помощи для жителей Иркутской области.
В краевой столице вещи можно приносить по адресу: ул. Ползунова, 26, а также в Региональную общественную приёмную на пр.Ленина, 41.
Гуманитарная помощь принимается до 9 июля, информацию можно получить по телефонам: 8-983-178-02-69 (Наталья), общ. приемная: 36-75-01.
Напомним, из-за проливных дождей затоплены населенные пункты, 3 735 жилых дома. Есть погибшие.Люди лишились почти всего своего имущества.
Пострадавшим требуется:
— Бутилированная вода
— Постельные принадлежности
— Полотенца
— Чулочно-носочные изделия
— Одежда: легкая, теплая
— Обувь
— Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства
— Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни, зубные щетки, зубная паста
— Спальные мешки
— Посуда хозяйственная
— Столовые приборы и кухонные принадлежности
— Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.
ИСТОЧНИК KP.RU