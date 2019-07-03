Жители Алтайского края помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:39 2019-07-03T04:39:37+03:00

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Алтайский край и вся Сибирь подключилась к сбору гуманитарной помощи для жителей Иркутской области.

В краевой столице вещи можно приносить по адресу: ул. Ползунова, 26, а также в Региональную общественную приёмную на пр.Ленина, 41.

Гуманитарная помощь принимается до 9 июля, информацию можно получить по телефонам: 8-983-178-02-69 (Наталья), общ. приемная: 36-75-01.

Напомним, из-за проливных дождей затоплены населенные пункты, 3 735 жилых дома. Есть погибшие.Люди лишились почти всего своего имущества.

Пострадавшим требуется:

— Бутилированная вода

— Постельные принадлежности

— Полотенца

— Чулочно-носочные изделия

— Одежда: легкая, теплая

— Обувь

— Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства

— Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни, зубные щетки, зубная паста

— Спальные мешки

— Посуда хозяйственная

— Столовые приборы и кухонные принадлежности

— Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.

ИСТОЧНИК KP.RU