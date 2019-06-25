Машина с пятилетней девочкой скатилась в реку на Алтае
В Калманском районе Алтайского края произошло ЧП: пятилетняя девочка на машине съехала в реку и погибла.
Как установило следствие, 20 июня родители с пятилетней девочкой приехали на берег реки. Ребенка они по какой-то причине оставили в салоне. Спустя некоторое время двигатель машины был запущен, она покатилась и съехала с обрыва в воду.
- Тело ребенка было обнаружено в реке только на следующий день, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- В ходе следствия предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям родителей ребенка, - также добавляют в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU