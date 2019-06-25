Власти ответили жителям Барнаула на вопросы по ремонту дорог в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-25T10:54:28+03:00

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Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев во вторник, 25 июня, встретился с жителями Барнаула и ответил на их вопросы и претензии по поводу дорожного ремонта в городе.

В мероприятии также принимал участие заместитель председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу администрации Барнаула Иван Гармат. В частности они ответили по поводу участия проспекта Ленина в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Общие сроки ремонта проспекта Ленина обозначены до октября 2019 года. Если говорить про центральную часть, то ее подрядчик планирует закончить уже к сентябрю. На данный момент работы ведутся с опережением графика. Фрезерование сейчас выполнено примерно на 80% от общего объема, выравнивающий слой уложен также на 80%, бортовой камень на участке до Димитрова уложен на 60% и активная работа сейчас ведется по поднятию и регулированию крышек люков. Их у нас более 500 штук находится. Над этим работают подрядная организация совместно с водоканалом, - приводит слова Гармата «Политсибру».

Конечно, столь масштабные работы провоцируют пробки, но другого выхода нет, и следует просто набраться терпения.

- Каждый год, когда у нас ведутся ремонтные работы, мы просим горожан отнестись с пониманием, - сказал Иван Гармат.

Также у горожан были претензии к качеству бордюров. По словам представителя Барнаульского ДСУ №4, ранее другой подрядчик действительно устанавливал бортовые камни сомнительного производства.

- Такие бордюры действительно осыпаются. Что касается вибропрессованного бордюра, то он соответствует всем стандартам качества, о чем может свидетельствовать сертификат объекта, - объяснил представитель подрядчика.

Помимо этого возникал вопрос о наличии пандуса на центральной аллее. Однако этот момент спорный: дело в том, что прямой переход там не предусмотрен. В связи с этим Александр Дементьев предложил рассмотреть эту проблему детально.

- Возможно, нужно обсудить с общественностью и ГИБДД вопрос организации правильного и безопасного перехода. Потому что понятно, что люди не будут каждый раз переходить дорогу по несколько раз, чтобы продолжить путь, - заявил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU