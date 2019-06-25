В Барнауле начали записывать учеников в строящуюся школу в квартале 2006а

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-25T08:02:14+03:00

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В Барнауле началась предварительная электронная запись учеников 1-8 классов в строящуюся школу в квартале 2006а (улица Взлетная, 85).

Как рассказали в городской администрации, родители или законные представители, желающие перевести ребенка в новую школу в 2019/2020 учебном году, могут записаться по ссылке. Там необходимо заполнить некоторые данные об ученике.

В комитет по образованию пояснили, что зачисление ребенка в школу будет проводиться по личному заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с действующем законодательством России об образовании после завершения строительства и открытия новой организации.

Школа рассчитана на 550 учащихся. В спортивную зону войдут: площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, бадминтона, гимнастики, поле для минифутбола, прямая беговая дорожка длинной 110 м, полоса разбега и яма с песком для прыжков в длину. В зону отдыха входят: площадки для подвижных игр, площадка для тихого отдыха. Территория и площадки будут оборудованы малыми архитектурными формами. Свободную от застройки и покрытий территорию озеленяет деревьями, кустарниками, газонами, цветниками.

ИСТОЧНИК KP.RU