2019-06-19T14:00:16+03:00
Происшествия

В Барнауле взяли под стражу лже-террориста

Анна СЕМИНА
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Центральный районный суд Барнаула удовлетворено ходатайство следователя о заключении под стражу лже-террориста.

Как установило следствие, с февраля по март на электронные адреса более 20 организаций и учреждений Бийска поступали сообщения о заложенных в их зданиях взрывных устройствах. Однако проверка показала, что все эти письма содержали ложную информацию.

- В настоящее время установлено, что к рассылке указанных сообщений причастен безработный 20-летний житель Бийска. Своими действиями он дезорганизовывал деятельность органов власти, длительное время сеял панику среди населения, отвлекал значительные силы и средства специальных служб на проверку ложных сообщений о готовящихся терактах, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Как установили следователи, парень намеревался совершить массовую рассылку по 300 объектам в преддверии майских праздников и накануне Дня Победы. К счастью, правоохранители успели его вычислить.

По факту ложного минирования было возбуждено уголовное дело по факту «Заведомо ложное сообщение о готовящимся взрыве». В настоящее время полиция проверяет молодого человека на причастность к рассылке заведомо ложных сообщений об актах терроризма в другие регионы России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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