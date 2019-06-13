Жители Борзовой Заимки жалуются на ночной клуб, который появился на месте санатория

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-13T09:36:25+03:00

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Жители барнаульского поселка Борзовая Заимка жалуются на шумное соседство – на месте, где разрешена только санаторно-оздоровительная деятельность, внезапно появился ночной клуб, который теперь мешает спать.

Официальное открытие развлекательного комплекса, как удалось узнать ИА «Толк», должно состояться буквально со дня на день, но он уже начал принимать гостей. Так в ночь на 11 июня там уже прошла громкая вечеринка, которая сделала жителей поселка и владельца комплекса врагами. Местные говорят, что музыка звучала в запрещенное время. На такие претензии представители "Планеты Q" отвечают, что это все наговоры и комплекс даже еще не работает.

Тем не менее, в полиции лежит 23 заявления от местных жителей, и правоохранительные органы действительно приезжали на вызов в ту ночь.

- Сотрудники полиции опросили сотрудников комплекса, пообщались с руководством, вынесли устное предупреждение и составили протокол. Протокол направлен в комиссию администрации п. Южный, - говорят в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ведомстве также добавили, что в любом случае, если деятельность комплекса будет мешать жителям, они вправе обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU