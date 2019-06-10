Инспекторы допустили к работе не все судна на Телецком озере
Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай проверили суда, находящиеся в акватории Телецкого озера. Не все допустили к работе с отдыхающими.
В настоящее время там располагаются восемь судов. Из них к работе в летний период допущены только пять.
- В числе основных нарушений требований санитарного законодательства на пассажирских судах, которые перешли в ГИМС были: отсутствие договоров на вывоз и утилизацию ТБО, подсланевых вод, не проведение периодических медицинских осмотров при оказании услуг перевозки пассажиров, - сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Также есть нарушения по части требований законодательства о защите прав потребителей – нет книг отзывов и предложений, а при расчете не выдается чек.
Помимо этого по результатам ревизии было принято решение о том, что судовладельцы, нарушающие требования законодательства, загрязняющие акваторию озера и создающие угрозу здоровью и жизни пассажиров, должны привлекаться к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU