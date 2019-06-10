Инспекторы допустили к работе не все судна на Телецком озере

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-10T14:00:58+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай проверили суда, находящиеся в акватории Телецкого озера. Не все допустили к работе с отдыхающими.

В настоящее время там располагаются восемь судов. Из них к работе в летний период допущены только пять.

- В числе основных нарушений требований санитарного законодательства на пассажирских судах, которые перешли в ГИМС были: отсутствие договоров на вывоз и утилизацию ТБО, подсланевых вод, не проведение периодических медицинских осмотров при оказании услуг перевозки пассажиров, - сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также есть нарушения по части требований законодательства о защите прав потребителей – нет книг отзывов и предложений, а при расчете не выдается чек.

Помимо этого по результатам ревизии было принято решение о том, что судовладельцы, нарушающие требования законодательства, загрязняющие акваторию озера и создающие угрозу здоровью и жизни пассажиров, должны привлекаться к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU