Только за одну неделю клещи укусили почти 1,5 тысячи жителей Алтайского края

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-10T10:28:35+03:00

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В поликлиники Алтайского края за прошедшую неделю обратились 1435 человек.

Как рассказали в пресс-службе регионального роспотребнадзора, всего же с начала активности клещей – 25 марта – в медучреждения обратились 6 632 человек, из которых 2 238 – детей.

Диагноз клещевой энцефалит комиссионно подтвержден у четырех человек. Летальных случаев не зарегистрировано. На сегодняшний день в стационарах края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся 14 человек.

По состоянию на 7 июня от клещей в Алтайском крае обработаны все запланированные территории оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и др.

При присасывании клеща необходимо сразу обратиться в поликлинику по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Он вводится в течение 96 часов с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. Исследуют клещей в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по адресу: улица Максима Горького, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU