2019-06-09T14:05:47+03:00
Общество

На Алтай прибывают первые участники форума АТР

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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Гости из разных регионов за день до начала официальной программы начали приезжать в Алтайский край.

В воскресенье, 9 июня, участников уже ждут с вечерней программой «Добро пожаловать, или без бейджа вход запрещен». 10 июня состоится торжественное открытие форума, на которой АТР посетят официальные гости. Образовательная программа начнет работу на 20 площадках по 14 образовательным направлениям (сельское хозяйство, медицина, образование, муниципальное управление, предпринимательство, добровольчество, медиа и другие).

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, в форуме примут участие более 800 человек из 74 регионов России и 13 стран (Армения, Афганистан, Египет, Казахстан, Киргизия, Китай, Литва, Ирак, Монголия, Молдова, Таджикистан, Турция, Украина).

Помимо лекций, тренингов, мастер-классов, круглых столов, презентаций молодых управленцев порадуют насыщенные творческая, спортивная, интеллектуальная и тимбилдинг-программы.

Молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» продлится с 9 по 14 июня на территории Белокурихи и ТРК «Сибирское подворье». Его основная тема в этом году - развитие территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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