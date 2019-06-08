Вместо банкрота в Бийске появилось МУП «Гортранс»

СЕГОДНЯ 05:56 2019-06-08T05:56:50+03:00

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В Бийске вместо недавно обанкротившегося трамвайного управления появилось новое предприятие - МУП «Бийский городской транспорт» («Гортранс»).

Однако по сути, мало что изменилось:

- Те же трамваи, те же рельсы, те же подстанции. И даже директор тот же, что и в Трамвайном управлении — Сергей Елясов. Именно он возглавил новый МУП. Прежний директор диспетчерского центра Илья Хименко стал его замом, - пишет «Бийский рабочий».

Пока что оба предприятия – то что находится в стадии банкротства и новое – существуют параллельно. При этом один погряз в многомиллионных долгах, а второму пророчат огромные перспективы: собрать под своей эгидой электротранспорт, муниципальные автобусы, единую диспетчерскую службу.

Что касается «Трамвайного управления», то в отношении него введено конкурсное управление. По идее, как раз сейчас должна была начаться продажа ее активов, чтобы расплатиться с кредиторами. Для города это бы означало полный развал всей транспортной системы – трамваи должны были реализовать, а рельсы распилить. Однако все это имущество передали новому МУПу. И все же конкурсный управляющий может его продать. Только станет ли? Единственный кредитор — налоговая инспекция.

- Сам же бийский трамвай будет ходить как и прежде — с тем же графиком выхода, с той же ценой проезда. Для пассажира, говорят в «Гортрансе», не изменится ничего. Для работников предприятия — тоже. Они уволены из БТУ и переведены в новый МУП, - добавляет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU