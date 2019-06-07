В Алтайском медуниверситете откроется новое стоматологическое отделение

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-07T07:44:50+03:00

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В Барнауле откроется новое стоматологическое отделение, где жители смогут получать бесплатную стоматологическую помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

Клиника появится в Алтайском медицинском университете по адресу проспект Ленина, 40. Открытие состоится 13 июня в 11.00.

- В честь Дня медицинского работника и открытия отделения вуз организует бесплатную профилактическую стоматологическую акцию для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, многодетных родителей и социально незащищенных категорий населения. В этот день с 8.00 пациентов, записавшихся на прием, будут бесплатно консультировать профессора, ведущие специалисты стоматологического факультета и стоматологической поликлиники вуза, выдавать рекомендации по дальнейшему лечению (можно будет получить талон на последующий прием к стоматологу), - сообщает пресс-служба университета.

Также участники акции смогут бесплатно сделать рентгеновский снимок зубов, провести гигиеническую чистку полости рта (включая снятие зубных отложений), пройти онкоскрининг слизистых оболочек полости рта, направленный на выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Отделение успешно прошло процедуру лицензирования, оснащено всем необходимым современным импортным оборудованием, включая 13 стоматологических установок, визиограф для рентгеновских снимков зубов.

Записаться на прием можно по телефону (3852) 566-880.

ИСТОЧНИК KP.RU