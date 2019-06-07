2019-06-07T07:44:50+03:00
Здоровье

В Алтайском медуниверситете откроется новое стоматологическое отделение

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле откроется новое стоматологическое отделение, где жители смогут получать бесплатную стоматологическую помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

Клиника появится в Алтайском медицинском университете по адресу проспект Ленина, 40. Открытие состоится 13 июня в 11.00.

- В честь Дня медицинского работника и открытия отделения вуз организует бесплатную профилактическую стоматологическую акцию для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, многодетных родителей и социально незащищенных категорий населения. В этот день с 8.00 пациентов, записавшихся на прием, будут бесплатно консультировать профессора, ведущие специалисты стоматологического факультета и стоматологической поликлиники вуза, выдавать рекомендации по дальнейшему лечению (можно будет получить талон на последующий прием к стоматологу), - сообщает пресс-служба университета.

Также участники акции смогут бесплатно сделать рентгеновский снимок зубов, провести гигиеническую чистку полости рта (включая снятие зубных отложений), пройти онкоскрининг слизистых оболочек полости рта, направленный на выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Отделение успешно прошло процедуру лицензирования, оснащено всем необходимым современным импортным оборудованием, включая 13 стоматологических установок, визиограф для рентгеновских снимков зубов.

Записаться на прием можно по телефону (3852) 566-880.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"
Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана
Алтайская лаборатория рассказала о проблемах загрязнения водоемов рыбохозяйственного назначения
На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»
Участников преступной группировки осудят в Алтайском крае
Житель Заринска купил квадроцикл, но так его и не увидел
На Алтае пропал молодой парень с бородой
Погода на 7-8 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер
На клумбе в центре Бийска взошла конопля
В алтайский «Меланжист» вложат более 3 млрд рублей
В Барнауле установят памятный знак в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда
Стивен Сигал посетил стенд Алтая на экономическом форуме в Питере
Житель Барнаула потерял 48 тысяч рублей, поверив «сотруднику банка»
Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
На ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула необходимо 1,9 млрд рублей
В Барнауле на Власихинской, Чудненко и Лазурной ремонтируют дороги
В Барнауле отметили день рождения Пушкина
Сергей Дугин уволил своего заместителя, ответственного за городское хозяйство
На Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за ДТП
«Ростелеком» в Алтайском крае презентовал услуги для безопасности детей
Предприниматель Павел Тулин поделился своим планом по восстановлению «Изумрудного»
Парень с Алтая победил в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу
Ливни, грозы, град: Синоптики продлили в Алтайском крае штормпрогноз