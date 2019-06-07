В алтайский «Меланжист» вложат более 3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 05:00 2019-06-07T08:58:17+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор ООО «БТК Холдинг» Михаил Бочаров подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

«БТК Холдинг» намерен вложить в развитие «Меланжиста Алтая» более 3 млрд рублей. Это позволит создать несколько сотен рабочих мест и вывести «Меланжист Алтая» в лидеры среди текстильных предприятий страны.

- Потребует это, конечно, совместных действий по созданию условий со стороны власти, чтобы инвестиционный проект развивался наиболее эффективным образом. И, конечно, инвесторы берут на себя обязательства по объемам, по срокам и по результатам создания современного нового производства, - отметил Виктор Томенко.

Между тем свою оценку договоренностям дал депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев, который в этом году посещал производство на БМК:

- Подписание соглашений на международном экономическом форуме – это публичная история, которая, во-первых, свидетельствует о том, что между бизнесом и властью есть взаимопонимание и готовность вместе работать, развивать экономику региона. Во-вторых, мы видим, что речь идет не о каких-то потенциальных инвесторах, которые то ли придут в край, то ли еще подумают, а о реальных компаниях, которые уже работают в крае и готовы вкладываться финансами в новые проекты. Как депутата ГД меня радует перспектива технологической и технической модернизации «Барнаульского меланжиста» – предприятие находится на территории моего округа, и мои избиратели связывают с ним свое будущее.

Напомним, экономический форум стартовал в четверг, 6 июня, на нем присутствуют губернаторы, чиновники, министры, представители бизнеса. Это крупнейшее подобное мероприятие в стране. По его итогам планируется заключение ряда соглашений. Ранее Томенко подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством края и СГК.

- Только в Барнауле в течение 10 лет СГК планирует вложить порядка шести миллиардов рублей. Значительную часть средств (4,2 миллиарда рублей) направят на перекладку и строительство тепловых сетей, ремонт и реконструкцию центральных тепловых пунктов. Еще 1,8 миллиарда рублей направят на повышение эффективности малых котельных, - сообщает региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU