Квартирантка сдала чужую бытовую технику в ломбард

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-06T07:57:12+03:00

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В Рубцовске квартирантка сдала бытовую технику хозяина квартиры в ломбард, а деньги пропила.

На протяжении более полугода женщина по устной договоренности снимала квартиру. При этом ее хозяин заранее предупредил о том, что к всей бытовой технике и мебели она должна относиться бережно, не передвигать и уж точно не выносить.

- Однако из-за того, что у квартирантки возникли финансовые трудности, она решила распорядиться имуществом по своему усмотрению, - поясняет помощник прокурора Рубцовска Нина Монцева.

Она отнесла и сдала технику в ломбард и получила за это деньги. Ими она распорядилась по своему усмотрению. В основном потратила на алкоголь и оплату такси. Причем выкупать обратно чужое имущество она даже не собиралась.

Действие было квалифицировано по ч. 2 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинение значительного ущерба гражданину.

На этапе предварительного следствия собственнику квартиры ущерб был полностью возмещен. Тем не менее, уголовное дело дошло до суда. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU