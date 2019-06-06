6 июня Сергей Шубенков проводит очередной старт

СЕГОДНЯ 07:07 2019-06-06T07:07:13+03:00

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В четверг, 6 июня, барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков выступит на очередных соревнованиях. Это будет этап «Бриллиантовой лиги».

Очередной этап престижных соревнований по легкой атлетике «Бриллиантовая лига» проходит в Италии. Старт будет дан сегодня в 22.35 по московскому времени. Помимо этого в июне у Шубенкова будет еще два турнира - 16-го в Рабате (Марокко) и 30-го в Стэнфорде (США).

Накануне вылета в Италию спортсмен в интервью «Алтайскому спорту» признался, что надеется к июню подтянуть физическую форму и, соответственно, улучшить время:

- Надеюсь, буду понемногу набирать спортивную форму. Цель - не выиграть все подряд, а качественно подготовиться к чемпионату мира. Помимо улучшения своих кондиций важно постоянно чувствовать плечо соперника. И соперника сильного, - признался Шубенков.

Напомним, ранее барнаульский легкоатлет выступил в Шанхае, где стал третьим и показал время 13,28, а также он стартовал в Нанкине и финишировал четвертым (13.37).

ИСТОЧНИК KP.RU