Мэр Барнаула жестко высказался против коррупции
Сергей Дугин довольно жестко высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства. 5 июня прошло заседание на тему проводимых мероприятий против воровства и растрат городского и федерального бюджетов.
Как сообщили в администрации города, мэр подчеркнул, что борьба с коррупцией не должна быть показной и формальной.
- Люди, которым доверено управление городом, на особом контроле. Мы отвечаем за любые свои действия перед законом и перед жителями города Барнаула.
Также он отметил, что лично проконтролирует доведение наказание за коррупцию до конца.
- Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения, - сказал Сергей Дугин.
На совещании проанализировали проводимые антикоррупционные мероприятия в комитетах и службах города.
ИСТОЧНИК KP.RU