2019-06-06T06:03:12+03:00
Политика

Мэр Барнаула жестко высказался против коррупции

БОРЗОВ Денис
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Мэр Барнаула Сергей ДугинМэр Барнаула Сергей ДугинФото: Олег УКЛАДОВ
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Сергей Дугин довольно жестко высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства. 5 июня прошло заседание на тему проводимых мероприятий против воровства и растрат городского и федерального бюджетов.

Как сообщили в администрации города, мэр подчеркнул, что борьба с коррупцией не должна быть показной и формальной.

- Люди, которым доверено управление городом, на особом контроле. Мы отвечаем за любые свои действия перед законом и перед жителями города Барнаула.

Также он отметил, что лично проконтролирует доведение наказание за коррупцию до конца.

- Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения, - сказал Сергей Дугин.

На совещании проанализировали проводимые антикоррупционные мероприятия в комитетах и службах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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