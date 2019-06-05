2019-06-05T12:31:55+03:00
Звезды

В Барнауле пройдет «Ночной бал» в стиле 19 века

БОРЗОВ Денис
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Танцевальный праздник 2018 годаТанцевальный праздник 2018 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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В столице Алтайского края состоится танцевальный праздник бальных танцев начала 19 века «Ночной бал». Он пройдет 8 июня на городском арбате (ул. Мало-Тобольская). Мероприятие посвящено 220-летию со дня рождения великого поэта Александра Пушкина.

Гости мероприятия смогут проникнуться культурой 19 века и особенностями жизни Барнаула в то время.

Ранее все желающие поучаствовать в танцах могли обучиться несложным вальсам и контрдансам. «Ночной бал» посетят не только жители Барнаула, но и танцоры из Бийска, Новосибирска, Томска.

Бал пройдет при поддержке студии старинного танца «Северная сторона», а также отдела по развитию туризма администрации Барнаула. Танцы начнутся в 21.00, конец мероприятия в 2.00. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону 8-913-216-00-12 (Ольга Диденко, руководитель студии старинного танца «Северная сторона»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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