2019-06-04T09:29:38+03:00
Происшествия

Грузовик и автобус столкнулись на алтайской трассе

Оба автомобиля двигались в попутном направлении
Иван ОЛЕКСЮК
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На алтайской трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус. ДТП произошло 2 июня на 186 км автодороги Р-256 Чуйский тракт, в районе ЗАТО Сибирский. Автобус с пассажирами ехал в Новосибирск.

- В 19.40 произошло ДТП. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес». По предварительной информации, ситуация была следующая: грузовик на одном из участков трассы, как поясняет водитель, он был вынужден притормозить и взять немного влево, чтобы объехать стоящий на обочине автомобиль с аварийными сигналами. В это время в него врезался пассажирский автобус, следовавший в попутном направлении. После того, как произошло ДТП, туда немедленно подъехали сотрудники ГИБДД, как выяснилось, потери только материальные, пострадавших нет. Инспекторы обеспечили безопасность дорожного движения на участке, оказали помощь пассажирам, которых посадили в другой автобус. На тот момент от госпитализации и врачебной помощи отказались все, - рассказала руководитель пресс-службы краевого управление МВД Светлана Ляпунова.

Сейчас по факту проводится разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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