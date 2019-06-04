«Чистой воды шарлатанство»: барнаульский блогер «лечит» рак содой

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-04T07:54:57+03:00

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Телеканал «НТВ» снял сюжет про барнаульского блогера, который рассказывает подписчикам, как он с помощью обычной поваренной соды якобы победил рак.

У Владимира Лузая уже 44 тыс. подписчиков. Он прославился, в том числе, благодаря серии роликов под названием «Рак излечим». Рецепт здоровья и долголетия, по его мнению, прост: нужно каждый день принимать внутрь соду.

- Он утверждает, что с помощью «ощелачивания» сумел войти в стадию ремиссии. У блогера, как он сам уверяет, онкологическое заболевание, которое он взял под контроль и теперь хочет всем об этом рассказать, - пишет телеканал.

Бывший дальнобойщик ставит сам себе капельницы. Кроме того, интернет-натуропат советует употреблять внутрь перекись водорода и рассказывает, как в домашних условиях приготовить БАДы.

По мнению профессиональных врачей, все это чистой воды шарлатанство.

- То, что предлагает данный человек, не имеет никакого отношения к тем или иным методам лечения онкологических больных и является, по сути, чистой воды шарлатанством, девиантным методом, который, скорее всего, направлен больше на личное обогащение, но никоим образом не поможет больному, - цитирует телеканал слова врача-онколога Александра Левицкого.

ИСТОЧНИК KP.RU