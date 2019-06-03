В Алтайском драматическом театре работают над спектаклем по рассказам Шукшина
В Алтайском краевом театре драмы начали подготовку к постановке спектакля к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина.
Как сообщает сайт театра, в сентябре этого года запланирована премьера спектакля «И разыгрались же кони в поле...» по рассказам выдающегося писателя и кинорежиссера.
Режиссер Максим Астафьев взял за основу сценария 13 рассказов Шушина. Среди них: «Верую!», «Сапожки», «Жена мужа в Париж провожала», «Случай в ресторане» и другие. Уже известно, что спектакль будет состоять из двух частей — «городской» и «деревенской».
В театре говорят о том, что в спектакле будут заняты все поколения актеров. Это будет масштабная и густонаселенная постановка, для герое которой необходимо изготовить почти 70 костюмов.
Спектакль «И разыгрались же кони в поле…» станет 10-ой в истории театра постановкой по произведениям Шукшина.
ИСТОЧНИК KP.RU