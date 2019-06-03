2019-06-03T04:14:16+03:00
Звезды

В Алтайском драматическом театре работают над спектаклем по рассказам Шукшина

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Алтайском краевом театре драмы начали подготовку к постановке спектакля к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина.

Как сообщает сайт театра, в сентябре этого года запланирована премьера спектакля «И разыгрались же кони в поле...» по рассказам выдающегося писателя и кинорежиссера.

Режиссер Максим Астафьев взял за основу сценария 13 рассказов Шушина. Среди них: «Верую!», «Сапожки», «Жена мужа в Париж провожала», «Случай в ресторане» и другие. Уже известно, что спектакль будет состоять из двух частей — «городской» и «деревенской».

В театре говорят о том, что в спектакле будут заняты все поколения актеров. Это будет масштабная и густонаселенная постановка, для герое которой необходимо изготовить почти 70 костюмов.

Спектакль «И разыгрались же кони в поле…» станет 10-ой в истории театра постановкой по произведениям Шукшина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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