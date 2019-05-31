ФСБ изъяла документы в алтайском Минприроды
Рослесхоз совместно с УФСБ по краю проводят проверку деятельности алтайского Министерства природных ресурсов и экологии
Как сообщается на сайте Рослесхоза, поводом стали нарушения лесного законодательства в лесах региона. Сегодня, 31 мая, Управление ФСБ изъяло документы в Минприроды и подведомственных ему учреждениях.
- Значительное количество нарушений законодательства было выявлено в ходе совместной проверки Федеральной службы безопасности РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. Изъятые документы могут иметь доказательственное значение, - отмечают в Рослесхозе.
Детали федеральное ведомство не раскрывает. Сейчас проверка продолжается, о ее результатах сообщат позже.
Между тем, в пресс-службе краевого Минприроды изданию "Политсибру" заявили, что не располагают информацией об изъятии документов силовиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU