ФСБ изъяла документы в алтайском Минприроды

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-31T15:57:31+03:00

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Рослесхоз совместно с УФСБ по краю проводят проверку деятельности алтайского Министерства природных ресурсов и экологии

Как сообщается на сайте Рослесхоза, поводом стали нарушения лесного законодательства в лесах региона. Сегодня, 31 мая, Управление ФСБ изъяло документы в Минприроды и подведомственных ему учреждениях.

- Значительное количество нарушений законодательства было выявлено в ходе совместной проверки Федеральной службы безопасности РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. Изъятые документы могут иметь доказательственное значение, - отмечают в Рослесхозе.

Детали федеральное ведомство не раскрывает. Сейчас проверка продолжается, о ее результатах сообщат позже.

Между тем, в пресс-службе краевого Минприроды изданию "Политсибру" заявили, что не располагают информацией об изъятии документов силовиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU