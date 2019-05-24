В Барнауле досрочно возобновляют подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-24T09:47:52+03:00

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Энергетики Сибирской генерирующей компании приступили к частичному запуску горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность.

Как сообщает пресс-служба СГК, работы начались на 12 дней раньше заявленного срока. Сегодня, 24 мая, горячее водоснабжение появится в 11 многоквартирных домах, двух корпусах детского сада и административных зданиях.

На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу горячей воды. К концу дня планируется вернуть ресурс в еще несколько зданий, в том числе в больничный комплекс, расположенный в границах улиц Малахова, Юрина и Гущина.

В Сибирской генерирующей компании отмечают, что весь ремонтный персонал выведен на устранение повреждений на теплосетях. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. На сегодняшний день их осталось 64. Всего же в результате испытаний на тепловых сетях выявили 184 повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU