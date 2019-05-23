Виктор Томенко договорился о завершении строительства газопровода до Ребрихи
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорился с «Газпромом» о завершении работ по строительству газопровода до Ребрихи. 22 мая глава региона встречался с членом правления ПАО «Газпром», начальником Департамента по работе с органами власти России Владимиром Марковым в Москве, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
Газопровод начали строить еще в 2016 год. Затем строительство было приостановлено, но возобновлено в 2017 году. Сдать объект намерены к концу 2019 года. Его полная стоимость составит более двух миллиардов рублей, а длина составит 76 километров.
Кроме строительства газопровода на встрече Виктора Томенко с Владимиром Марковым была рассмотрена реализация ряда других направлений совместной работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU