2019-05-23T11:58:29+03:00
Общество

Виктор Томенко договорился о завершении строительства газопровода до Ребрихи

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорился с «Газпромом» о завершении работ по строительству газопровода до Ребрихи. 22 мая глава региона встречался с членом правления ПАО «Газпром», начальником Департамента по работе с органами власти России Владимиром Марковым в Москве, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Газопровод начали строить еще в 2016 год. Затем строительство было приостановлено, но возобновлено в 2017 году. Сдать объект намерены к концу 2019 года. Его полная стоимость составит более двух миллиардов рублей, а длина составит 76 километров.

Кроме строительства газопровода на встрече Виктора Томенко с Владимиром Марковым была рассмотрена реализация ряда других направлений совместной работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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