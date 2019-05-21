Депутатам Думы Бийска предложили проголосовать против своего коллеги

СЕГОДНЯ 03:50 2019-05-21T03:50:25+03:00

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На заседании Думы Бийска 23 мая будет решаться вопрос о досрочном сложении полномочий Алексея Карасева. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

С инициативой лишить лидера фракции ЛДПР депутатства выступил Виктор Томенко. Так 17 мая от губернатора Алтайского края в Бийскую Думу поступило заявление о досрочном прекращении полномочий Алексея Карасева.

Причиной такого решения стало нарушение закона о коррупции. Депутат не представил полных сведений о полученных доходах от его работы и деятельности его жены. Речь идет о двух земельных участках, шести прицепах к грузовым автомобилям, пяти объектах недвижимости, 29 счетах, автомобиле в безвозмездном пользовании и сведениях об участии в качестве учредителя в пяти предприятиях. Все нарушения являются весомыми аргументами для досрочного прекращения полномочий.

На заседании депутаты проголосуют по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU