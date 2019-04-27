Из Барнаула вылетел первый самолет до Красноярска

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-27T15:11:31+03:00

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Сегодня, 27 апреля, после полуторагодового перерыва был выполнен первый рейс самолета Барнаул-Красноярск. Билеты продаются по сниженной цене, так как рейс субсидируется из средств бюджетов Алтайского и Красноясркого краев, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вылеты осуществляются по вторникам и субботам авиакомпанией «КрасАвиа» на ВС Ан-24 и L-410. Тариф на перевозку весьма демократичен и составляет 4190 рублей без учёта сборов.

Для детей до двух лет перелет бесплатный, но без предоставления места. Детям до 12 лет предоставляется скидка 30%.

Точное расписание, цены и остальное можно уточнить в авикассах барнаульского аэропорта.

Напомним, в январе 2019 года Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» обнародовало утвержденный Правительством Российской Федерации список субсидируемых маршрутов, в который, помимо Красноярска, вошли три авиарейса из аэропорта Барнаула - в Томск, Казань и Абакан.

ИСТОЧНИК KP.RU