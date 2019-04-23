2019-04-23T07:40:59+03:00
Общество

Погода на 24-25 апреля 2019 года в Алтайском крае: тепло и дождь

Дарья САВЕНКО
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В ближайшие два дня в Алтайском крае ожидается теплая погода с дождем.В ближайшие два дня в Алтайском крае ожидается теплая погода с дождем.Фото: Дарья САВЕНКО
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В ближайшие два дня - 24 и 25 апреля 2019 года в Алтайском крае ожидается теплая погода с дождем.

Так, по данным синоптиков, воздух в краевой столице в ночь на среду опустится до -1…+1 градуса, а днем поднимется до +13…+15. Осадков не ожидается, ветер южный 2-7 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью будет -4…+1 градус, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Местами в юго-западных районах небольшой дождь, ветер южный 2-7, местами порывы до 12 метров в секунду.

Уже 25 апреля в большинстве районах Алтайского края пройдет умеренный дождь. Температура воздуха ночью упадет до -1…+4 градусов, а днем поднимется до +12…+17 градусов. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы до 18 метров в секунду. В Барнауле в ночные часы столбик термометра опустится до +1…+3 градусов, а днем поднимется до +13…+15. Небольшой дождь, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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