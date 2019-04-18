2019-04-18T09:42:34+03:00
Политика

Два депутата Бийской гордумы сложили свои полномочия

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Депутаты Бийской городской думы от партии «Единая Россия» Алексей Круглов и Юрий Кудинов написали заявление о сложении своих полномочий.

Как сообщает «Бийский рабочий», причиной такого поступка стало то обстоятельство, что теперь уже бывшие депутаты допустили ошибки в декларациях за 2017 год. По данным издания на очередное заседание думы, которое состоялось сегодня, 18 апреля, они уже не явились.

Известно, что написать заявления о выходе из состава парламента наукограда Алексей Круглов и Юрий Кудинов должны были за 15 дней до заседания думы, но по факту они сделали это позднее.

Напомним, что прокуратура выявила нарушения в декларациях более половины бийских депутатов, которые в своих декларациях не указали счета в банках, доходы супругов, скрывали владение автомобилями и недвижимостью. Известно, что по части депутатов прокуратура от ранее предъявленных претензий отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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