В Камне-на-Оби сгорел гараж с автомобилем и мотоциклом
Днем 17 апреля в Камне-на-Оби на улице Гагарина, 63 произошел пожар. Горел деревянный гараж. Как сообщают «Каменские известия», на место происшествия прибыли три пожарных патруля, которые быстро ликвидировали огонь.
Однако транспортные средства, которые находились в гараже, спасти не удалось, они не подлежат восстановлению. Полностью сгорел автомобиль советского производства «Москвич-2140» и мотоцикл с люлькой «ИЖ». Хозяин транспортных средств находился на месте происшествия.
Фото: Каменские известия
Пожарные полностью пролили конструкцию гаража, чтобы в дальнейшем не возникло новых очагов возгорания. Причины пожара пока неизвестны, подробности выясняются.
Кстати, в Барнауле накануне, 16 апреля, произошел пожар в двухэтажном доме на улице Рылеева. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU