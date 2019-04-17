2019-04-17T12:03:43+03:00
Происшествия

В Камне-на-Оби сгорел гараж с автомобилем и мотоциклом

БОРЗОВ Денис
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Сгоревший Москвич. Фото: Каменские известияСгоревший Москвич. Фото: Каменские известия
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Днем 17 апреля в Камне-на-Оби на улице Гагарина, 63 произошел пожар. Горел деревянный гараж. Как сообщают «Каменские известия», на место происшествия прибыли три пожарных патруля, которые быстро ликвидировали огонь.

Однако транспортные средства, которые находились в гараже, спасти не удалось, они не подлежат восстановлению. Полностью сгорел автомобиль советского производства «Москвич-2140» и мотоцикл с люлькой «ИЖ». Хозяин транспортных средств находился на месте происшествия.

Фото: Каменские известия

Фото: Каменские известия

Пожарные полностью пролили конструкцию гаража, чтобы в дальнейшем не возникло новых очагов возгорания. Причины пожара пока неизвестны, подробности выясняются.

Кстати, в Барнауле накануне, 16 апреля, произошел пожар в двухэтажном доме на улице Рылеева. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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