2019-04-15T13:59:12+03:00
Общество

Заявочную кампанию на получение путевок в детские лагеря продлили на Алтае

Анна СЕМИНА
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До 30 апреля в Алтайском крае продлена заявочная кампания на получение путевок в детские лагеря.

Кампания направлена на получение софинансирования стоимости путевки из бюджетных средств. Решение продлить выдачу было принято на основании ходатайств, поступивших от глав администраций районов и городских округов.

Как сообщают в правительстве региона, оставить заявку можно на сайте http://22kanikuli.ru/ в разделе «Заказать отрывной талон».

- Там следует внести сведения о ребенке и его родителе, выбрать загородный лагерь и смену, где планируется отдых, - отмечают в правительстве. – Далее на электронную почту придет номер заявки, который следует указать при заключении договора.

Только за два месяца работы системы в ней было зарегистрировано более 19 тысяч заявок. Часть из них аннулировали, так как родители вовремя не обратились в лагеря для заключения договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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