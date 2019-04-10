В Барнауле выберут «Мисс и Мистера краевого студотряда «Алтай»

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-10T13:57:54+03:00

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16 апреля в клубе-ресторане «Опера» пройдет девятый краевой конкурс красоты и творчества «Мисс и Мистер СО «Алтай». За звание лучших будут бороться 16 юношей и девушек – студентов алтайских вузов.

В программе шоу - парные визитные карточки на тему «Судьба моя – студенческий отряд», перевоплощение конкурсантов в главных героев известных кинофильмов и мультфильмов. Самым зрелищным этапом будет «домашнее задание», в котором студенты преобразятся в бойцов студотрядов разных эпох. Победители конкурса поучаствуют в юбилейном Всероссийском слете студенческих отрядов.

Предоставлено организаторами конкурса

Во время подготовки к финальному этапу было три фотосессии, прошло более 25 репетиций совместных хореографических постановок под руководством хореографа Анастасии Гриценко. Конкурсанты проверили свои силы в интеллектуальной игре «БИГ КВИЗ БАРНАУЛ», посетили игру «Лиги КВН Алтай», а также прослушали мастер-класс от имидж стилиста Оксаны Таскаевой.

Также ребята приняли участие в проекте «Школа ремонта» от гипермаркета «Леруа Мерлен», где своими руками мастерили меловые настенные доски. Самые креативные поделки оказались у Юлии Тихоновой («Ювента») и Михаила Милого («СОЮЗ»), они получили ценные подарки. На сайте «Российские студенческие отряды» уже состоялось онлайн голосование «РСО – это…». Большинство голосов было отдано - Евгению Ведягину (комиссар СОП «Локомотив») и Анастасии Янковской (бойцу ККПОА «Ювента»).

Приглашаем всех желающих понаблюдать за финальным этапом. Билеты уже в продаже, приобрести можно по телефону - 8-913-220-91-75, руководитель оргкомитета конкурса Татьяна Зверева.

ИСТОЧНИК KP.RU