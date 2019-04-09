Стало известно, кто из знаменитостей приедет на форум «Алтай. Территория развития»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-09T10:48:54+03:00

Молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» (АТР) в одиннадцатый раз пройдет с 9 по 14 июня

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Молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» (АТР) в одиннадцатый раз пройдет с 9 по 14 июня в районе села Новотырышкино. «Звездными» гостями станут легенда хоккея, член Совета Федерации России Вячеслав Фетисов, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, популярные блогеры, вокалисты, артисты, предприниматели, спортсмены и многие другие, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Форум объединит свыше 1500 участников в возрасте от 18 до 35 лет, почетных гостей, наставников и экспертов из регионов России и ближнего зарубежья. Регистрация началась 1 апреля и продлится до середины мая.

Участников будут отбирать по результатам конкурса. Для этого необходимо представить портфолио и описать свой проект. После завершения регистрации организаторы выберут лучшие портфолио и работы, авторы которых отправятся на форум.

Главные мероприятия пройдут на территории комплекса «Сибирское подворье». Образовательная программа АТР включит 14 направлений, в рамках которых будет работать 20 площадок. Участники будут проживать в санаториях и хостелах Белокурихи. Трехразовое питание и проживание в течение шести дней будет частично компенсироваться организационным взносом в размере 4000 рублей.

Напомним, форум является преемником международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста», который в крае проводят с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU