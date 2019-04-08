Барнаулец потерял 580 тысяч рублей вместо покупки сахара
Житель Барнаула лишился крупной денежной суммы, попавшись на уловку мошенников. 40-летний мужчина хотел купить сахар.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в полиции потерпевший рассказал, что нашел в Интернете объявление о продаже крупной партии сахара. Созвонившись с потенциальным продавцом и поверив на слово, мужчина перевел злоумышленнику 580 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь, а обещанную партию сахара заказчик так и не получил.
Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личностей злоумышленников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ – Мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU