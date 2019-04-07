В Барнауле загорелась станция техобслуживания

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-07T11:12:44+03:00

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В Барнауле 7 апреля произошел пожар на одной из станций техобслуживания автомобилей, сообщили очевидцы в пабликах Barnaul22 и «Инцидент Барнаул».

Загорелась СТО на Шумакова, 7в. Черный дым охватил всю крышу, включая шиномонтажную мастерскую. Как отмечают жители Барнаула в соцсетях, это не первый случай возгорания этого СТО.

- В прошлом году она же горела. Плохое место видимо, - пишет Алексей.

- Не в прошлом, в 2016, - добавляет в комментариях подписчица сообщества Юлия.

Также один из жителей города опубликовал в группе видео пожара. Помимо черного дыма на нем видно сотрудников горящего СТО, которые выбрасывают из помещения автомобильные колеса, пытаясь спасти имущество.

В нескольких метрах от загоревшегося здание находится АЗС, но пожар не добрался до него. По словам очевидцев, на место прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU