В центре Барнауле продет акция «Стань донором. Спаси жизнь!»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-03T10:37:08+03:00

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С 15 по 19 апреля в Барнауле пройдет социальная межвузовская акция «Стань донором. Спаси жизнь!». На протяжении этих дней с 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови.

График сдачи крови:

- Студенты технического вуза – 15 апреля;

- Студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института – 16 апреля;

- Студенты педагогического и аграрного университетов – 17 апреля;

- Бойцы студенческих отрядов – 18 апреля;

- Студенты филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры – 19 апреля.

Принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. Каждый участник акции получит компенсацию на питание, справку на день отдыха, сувенир.

За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения.

ИСТОЧНИК KP.RU