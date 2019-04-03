В центре Барнауле продет акция «Стань донором. Спаси жизнь!»
С 15 по 19 апреля в Барнауле пройдет социальная межвузовская акция «Стань донором. Спаси жизнь!». На протяжении этих дней с 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови.
График сдачи крови:
- Студенты технического вуза – 15 апреля;
- Студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института – 16 апреля;
- Студенты педагогического и аграрного университетов – 17 апреля;
- Бойцы студенческих отрядов – 18 апреля;
- Студенты филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры – 19 апреля.
Принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. Каждый участник акции получит компенсацию на питание, справку на день отдыха, сувенир.
За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения.
ИСТОЧНИК KP.RU