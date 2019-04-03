В барнаульском районе ВРЗ на 20 дней перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-03T07:41:10+03:00

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Сразу несколько барнаульских улиц в районе ВРЗ перекроют с 3 по 23 апреля 2019 года из-за работ по строительству тепловой сети.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, будет перекрыт участок улиц Володарского и Парижской Комунны в районе пересечения с бульваром 9 января.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

Тем временем в Барнауле сняли ограничения по парковке автомобилей, введенные на время снегоуборочного сезона. Так, с 1 апреля сняты ограничения остановки и стоянки автомобилей в ночное время по ул. Юрина, ул. Мерзликина, ул. Шевченко, ул. Островского, ул. Димитрова, ул. Путиловской, ул. Тимуровской, ул. Молодежной, ул. Малахова, ул. Георгия Исакова, ул. 40 лет Октября, ул. Песчаной, ул. Папанинцев, малых проезжих частях ул. Малахова и Павловского тракта.

С началом следующего периода снегоуборочных работ запрещающие дорожные знаки на этих улицах будут восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU