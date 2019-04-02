2019-04-02T13:47:58+03:00
Общество

Несколько алтайских депутатов лишились полномочий в связи с утратой доверия

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Депутаты представительных органов пяти сельских поселений Бийского района поплатились мандатами за то, что вовремя не предоставили сведения о доходах и расходах за 2017 год.

Как сообщила помощник прокурора Бийского района Татьяна Жданова, в связи с выявленными нарушениями в представительные органы этих сельских поселений были внесены представления. По результатам их рассмотрения были прекращены полномочия шести депутатов.

Тем временем, в Первомайском Совете народных депутатов Бийского района решили ограничиться замечаниями к провинившимся членам, однако прокуратура настояла на том, чтобы их полномочия были досрочно прекращены.

В итоге на очередной сессии это требование удовлетворили. Депутатов лишили мандатов в связи с утратой доверия. В связи с этим, производство по административному делу было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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